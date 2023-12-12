Золотые яйца: что происходит с ценами в Туле – репортаж из магазинов

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Myslo обошел популярные сетевые магазины. А то, куда не дошли ножками, промониторили вручную.

Справочно: Яйца делятся на категории в зависимости от массы. Правило простое — чем больше цифра, тем меньше размер:

«С3» — самые маленькие яйца весом 35–44,9 г;

«С2» — 2-я категория, весом 45–54,9 г;

«С1» — еще крупнее, 55–64,9 г;

«СО» — отборные, весом 65–74,9 г;

«СВ» — высшая категория весом более 75 г.

«Яйца есть, но цены…»

Первая локация — «Дикси». Супермаркет всегда славился бюджетными ценниками. Здесь нас встретили полупустые полки и дальновидные пенсионеры. И действительно, когда у туляков рабочий день в разгаре, бабушки и дедушки зорко осматривают полки в поисках скидки.

— К Новому году все дорожает, — рассказала пенсионерка. — Яйца есть, но цена у них резко поднялась. Вот и бегаем, берем всё про запас. Вот сыр взяла по акции — 129 рублей. Через неделю так уже не будет.

Самые дешевые яйца категории СО в «Дикси» стоят 129 рублей. «Окское» разобрали. На полке десяток «Деревенских напевов». 20 штук яиц категории С1 марки «Село Зеленое» стоят 239,90 руб. Их тоже разобрали.

«Ничего не поменяется»

Следующая точка — «Пятерочка». Здесь нет яичного дефицита — целых два широких стеллажа. «Селяночку» категории СО за 139 рублей разобрали. Зато есть «Красная цена» — 30 штук С1 за 369 рублей.

Пока мы документировали содержимое и стоимость товара, подошла молодая продавщица с ценниками. Она, будто бы предвещая вопрос, загадочно улыбнулась, выдавая:

— Ничего не поменяется.

Цена хорошая, но есть один нюанс

В сети «Ярче!» для яиц отведен небольшой стенд. С1, С2, СО стоят как на подбор. Нас интересует последняя категория — 127,99 руб. Но есть нюанс: осталось всего 7 коробок и в одной из них яйца битые.

В похожем формате, как в «Ярче!», продают яйца в сети «Красное&Белое». Но там выбор скромный: за категорию С1 — 124 рубля.

Неожиданно невысокими оказались цены в «Перекрестке». Здесь мы впервые увидели двузначный ценник: за десяток СО просят 93 рубля. Жаль, что открыв десятку «Деревенских», мы обнаружили побитые яйца. Стоит отметить, что в сетях X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») можно найти 30 яиц за 369 рублей.

Что касается «Магнита», там ценник за десяток СО — 119 рублей. Но есть и за 121 рубль. С1 «Ко-Коль» обойдется в 159 рублей. 15 штук категории С1 стоят 209 рублей.

Удивительное рядом

В SPAR абсолютно все яйца в одинаковой белой пластиковой упаковке. 10 штук категории СО стоят 149 рублей, С1 — 139 рублей.

Самые дорогие яйца мы нашли в несетевом магазине на Зеленстрое. Причем самих яиц ни на прилавке, ни на витрине не видно. Продавец просто сказала, что они есть. И СО стоит 166 рублей за десяток. На вопрос: «Почему такие цены?» — она бросила:

— Не я же их устанавливаю!

Сколько стоят 360 штук?

Именно в METRO закупает продукты ряд крупных тульских предприятий. Мы помониторили ценник на сайте и обнаружили возможность приобрести 360 штук категории С1 за 8622,7 рубля. Однако такая возможность предусмотрена только для посетителей торгового центра. 180 штук в гипермаркете стоят 2678 рублей. Ценник на 30 штук С1 «Окское» здесь 340 рублей, что дешевле, чем в сети X5 Group. Но заказать их на дом не получится: только оффлайн-шоппинг.

«ВкусВилл» и «Самокат»

А как дела с доставкой? У «ВкусВилла» ценник такой же, как у «Самоката». При этом за 10 штук марки «Волжанин» С1 во «ВкусВилле» придется отдать 120 рублей, а в «Самокате» — 105. «Безымянные» куриные яйца СО во «ВкусВилле» — 142 рубля, а в «Самокате» — 164 рубля.

«ВкусВилл»

«Самокат»

Шесть штук и яйца по 75 г

Если в «Верном» яйца продают поштучно, то в «Зельгросе» можно купить 6 штук в упаковке категории СВ. Да-да, такая категория и вправду есть, и она крупнее СО «Отборное». Яйцо этой категории весит более 75 граммов (в среднем же яйцо СО весит по ГОСТу от 65 до 74 г). Шесть штук таких яиц обойдутся в 119 рублей.

В «Глобусе», пожалуй, одни из самых демократичных цен. Там десяток яиц СО стоит 93 рубля, 30 штук СО можно найти за 278 рублей, такое же количество С1 — 264 рубля. «Отборные» яйца по 6 штук стоят 95 рублей.

Одни из самых бюджетных

Относительно выгодные цены на десяток в «Ленте». Так, отборная категория стоит около 109 рублей, С1 — 119 рублей, С2 — 114 рубля. 20 штук С1 можно приобрести за 189 рублей.

Почему так происходит?

Мы связались с тульской птицефабрикой и попросили прокомментировать ситуацию с ростом цен. Тем более в СМИ информация довольно противоречивая: дефицит то ли из-за большого спроса, то ли из-за отсутствия кормов. По словам коммерческого директора птицефабрики «Тульская» Георгия Ткаченко, нельзя ставить во главу угла какой-то один фактор.

Георгий Ткаченко — Такой взлет цен спровоцирован комплексом причин: 1. Сезон и увеличенный спрос. Зимой едят больше яиц и мяса. Плюс Новый год: оливье никто не отменял. 2. За три года в РФ закрылось около 60 фабрик. Предложение падает. 3. Россельхознадзор запретил импортные вакцины по ряду причин, разрешил прививать только отечественными. На практике вышло так, что объемов выпуска наших вакцин не хватает. Вот зараза и заходит на птицефабрики, бьет по яйценоскости. И с мясом кур были те же проблемы летом, когда из-за шашлычного сезона на него повышался спрос. Корма и витамины — в ту же категорию.

В Казахстане и Белоруссии — похожие проблемы. Раньше они помогали тем, что поставляли нам яйца, — продолжает Ткаченко. — Теперь и у них самих трудности: отсутствие вакцин, птичий грипп, закрытие фабрик. Белоруссия и Армения сейчас начали закупать яйца в России — такого не было никогда.

Себестоимость продукта выросла из-за затрат на перевозки. Сейчас острая нехватка водителей, многие ушли на СВО. Тем, кто остался, сильно повысили зарплату.

Была проблема с дизельным топливом, с импортными запчастями на автомобили. Цены на грузоперевозки взлетели в три раза. Если на Мурманск рейс раньше стоил 10 рублей за десяток перевозимых яиц, сейчас закладываем 20 рублей, даже до 30 рублей доходит. Не хватает транспорта.

Бешенными темпами растет стоимость упаковки, а она напрямую влияет на стоимость яиц. Гофрокартон, бумага — цены космические. Проблема в том, что упаковки в принципе нет. Ищем, во что вообще эти яйца положить!

Первый вопрос, который задаю отделу закупок: «Упаковки хватит»?

Опять же, наш бизнес никогда не был рентабельным. Строительство новой птицефабрики обойдется примерно в 5 млрд рублей. В среднем каждый год прибыль была 3-5%. Бизнесмены выбирают более прибыльные производства.

Так и пошло: старые производства закрывались, новые — не открывались.

А еще получается, что себестоимость продукта выше, чем цена реализации. Поэтому многие фабрики работают чуть ли не себе в убыток. Что касается разницы в ценах в разных торговых сетях — у нас нет ограничения на наценку. Кто что хочет, то и делает.

Яйца в России производят около 200 фабрик. Доля самой крупной — около 5% рынка. Нас много, и доли у всех маленькие, так что картельного сговора здесь не может быть в принципе.

Что касается продажи поштучных яиц, могу сказать одно: давно пора. Вопрос в том, как покупателям до дома их донести. Будет здорово, если люди будут ходить в магазин со своими упаковками. Это и экологии поможет.

Есть такой грешок за покупателями — перекладывать яйца из одной упаковки в другую.

Возможность покупать поштучно от этой проблемы продавца избавит.

Поштучно яйца в Туле продают только в «Верном».

Глас народа

Разбавим обзор мнением случайных туляков, которых мы встретили, перебегая из одного магазин в другой.

Надежда Анатольевна – Я пенсионер с очень маленькой пенсией. Ищу скидки. Взлет цен на яйца для меня ощутим. Новый год отмечаем вдвоем с мужем, он тоже пенсионер. Мы давно отошли от пышных столов. Главное — купили хорошее шампанское. А так на столе будет всего понемногу: бутербродики, красная рыбка. Яйца взяла для выпечки. Вчера в «Магните» на улице Макаренко они были по 90 рублей. Здесь, в районе Зеленстроя, — 99. Разница в 9 рублей для меня ощутима.

Елена – Сейчас в ближайшем магазине яйца по 160 рублей. Раньше хороший десяток деревенских яиц 130 рублей стоил. Хотелось бы снижения цен. Из яиц готовлю салат оливье. Думаю, сейчас такой ажиотаж потому, что яйца — главный ингредиент для многих новогодних салатов. Сама сейчас закупаюсь к новогоднему столу.

Сергей Юрьевич — Государство должно установить некий «потолок» на цены для яиц, чтобы выше не поднимали. Денег на продукты сейчас стал тратить больше: ежедневно около 1200 рублей. Можно подумать, что раз трачу ежедневно больше тысячи, значит, хорошо живу. Но это не так: работаю на нескольких работах. И мне действительно нужны качественные продукты, экономить на них я не буду.

Также с нами поговорил пенсионер Валерий Михайлович. Фотографироваться он не стал.

– Яйца покупаю в сетевых магазинах. Вчера купил в «Пятерочке» за 120 рублей. У меня есть карта пенсионера. На молоко скидка пробилась, а на яйца — нет. Это я потом уже по чеку посмотрел. Мне 81 год, но мне дают на 20 лет меньше, потому что я стараюсь правильно и умеренно питаться. Десятка яиц мне хватает надолго. Ем яйца через день по одной штуке.

Рост цен — плохо, ничего не скажешь. Но я стараюсь приспособиться. Недалеко отсюда дача. Почистил снег, набрал картошки, морковки из подвальчика — и неплохо! В 90-х, считаю, было гораздо тяжелее — там вообще были пустые полки.