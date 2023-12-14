За последний год российские машины подорожали на 40%

Компания «АвтоВАЗ» справляется с количеством выпускаемых машин. Но многие детали добываются за более дорогую цену, это сказывается и на общей стоимости.
Именно так Владимир Путин объяснил причину подорожания изделий российского автопрома на 40%.
— Чем больше будет, тем меньше будет цена. Главное, создавать свои платформы и их развивать. Уверен, что цены пойдут вниз.
По словам Президента, сейчас Минпромторг работает по вопросу производства собственных компонентов для автомобилей.
Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, остались разочарованы.