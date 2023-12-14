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За последний год российские машины подорожали на 40%

За последний год российские машины подорожали на 40%

Данную тему затронули на прямой линии с Президентом.

Компания «АвтоВАЗ» справляется с количеством выпускаемых машин. Но многие детали добываются за более дорогую цену, это сказывается и на общей стоимости.

Именно так Владимир Путин объяснил причину подорожания изделий российского автопрома на 40%.

— Чем больше будет, тем меньше будет цена. Главное, создавать свои платформы и их развивать. Уверен, что цены пойдут вниз.

По словам Президента, сейчас Минпромторг работает по вопросу производства собственных компонентов для автомобилей.

Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, остались разочарованы.

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