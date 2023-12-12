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За 3,5 месяца при пожарах в Тульской области погибли 17 человек

За 3,5 месяца при пожарах в Тульской области погибли 17 человек

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напомнили жителям основные меры безопасности.

С 1 сентября в жилых домах Тульской области произошло 111 пожаров, на которых погибло 17 человек, в том числе двое детей. Ещё 12 туляков получили различные травмы.

Частая причина пожаров – неисправность электронагревательного прибора. В преддверии новогодних праздников всегда возрастает риск возникновения пожаров из-за замыкания электропроводки. У кого-то гирлянду замыкает на елке, у кого-то – на шторах.

Огонь распространяется быстро, но еще опаснее токсичный дым: два-три вдоха и человек теряет сознание. Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают меры безопасности при использовании гирлянд:

  • Гирлянду лучше подключать в розетку напрямую, без переходников и удлинителей.
  • Если гирлянда неисправна – замените её, не пытайтесь ремонтировать сами.
  • Не оставляйте гирлянды без присмотра, уходя из дома, выключайте их.

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вчера, в 22:28 0
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