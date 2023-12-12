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Где в Туле не будет электроэнергии 13 декабря

Где в Туле не будет электроэнергии 13 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Фучика, 36 к. 2, 26 к. 1, 26 к. 2, 22-а, 24 к. 1,
  • ул. Ушинского, 37-48, 60,
  • ул. Советская, 88,
  • ул. Оборонная, 7-а,
  • ул. Рогожинская, 18,
  • ул. Перекопская, 3-а,
  • ул. Курковая, 13, 13-а,
  • ул. Арсенальная, 22, 22-а,
  • ул. М. Горького, 22,
  • ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • ул. С. Ковалевской, 4-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 2-а,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10, 1-а, 13-а,
  • 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.), 62-а, 68-а, 70-а, 72-а,
  • ул. Севастопольская, 2-14 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 133-151 (нечётн.), 141-а,
  • ул. Бабякина, 1, 3,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-299 (нечётн.), 268-а, 297-б, 289-а,
  • п. Октябрьский: ул. Карпова, 72-100 (чётн) 75-91 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б,
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • ул. Малаховская, 1,
  • ул. Тесницкая, 2, 6,
  • ул. Октябрьская, 282,
  • ул. Парижской Коммуны, 34-64 (чётн.), 29-57 (нечётн.), 61,
  • ул. Грибоедова, 50-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 18, 32, 38, 58-а,
  • ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14, 16,
  • ул. Нормандии-Неман, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. Куренкова, 41-45 (нечётн.), 44-50 (чётн.),
  • ул. Галкина, 237, 260,
  • ул. Токарева, 15, 29, 38,
  • п. Маслово: ул. Ландышевая, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-а, 63,
  • Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-37 (нечётн.),
  • ул. Краинская, 9-23 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Ромашковая, 16, 18, 38,
  • ул. Васильковая, 9.

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