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В каком районе Тулы самая жёсткая вода
Фото из архива Myslo

В каком районе Тулы самая жёсткая вода

«Тулагорводоканал» поделился результатами исследований.

Специалисты изучили пробы воды, взятые в разных районах города с 4 по 10 декабря. Показатели мутности, цветности и содержания железа в тульской воде находятся в пределах нормы.

Колиформных бактерий и колифагов не обнаружено. А вот уровень жёсткости воды везде разный. Самая мягкая вода течёт в трубах Пролетарского района – от 5,2 до 5,6 градусов (нормативное значение – 7).

В Заречье уровень жёсткости воды находится в диапазоне от 5,2 до 8 градусов, в Центральном районе – от 5,4 до 9,2. Показатели жёсткости воды в Советском и Привокзальном районах Тулы составляют от 7,2 до 9,2 и от 6,6 до 9,8 градусов соответственно.

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вчера, в 21:21 0
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