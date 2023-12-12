В каком районе Тулы самая жёсткая вода

Фото из архива Myslo

Специалисты изучили пробы воды, взятые в разных районах города с 4 по 10 декабря. Показатели мутности, цветности и содержания железа в тульской воде находятся в пределах нормы.

Колиформных бактерий и колифагов не обнаружено. А вот уровень жёсткости воды везде разный. Самая мягкая вода течёт в трубах Пролетарского района – от 5,2 до 5,6 градусов (нормативное значение – 7).

В Заречье уровень жёсткости воды находится в диапазоне от 5,2 до 8 градусов, в Центральном районе – от 5,4 до 9,2. Показатели жёсткости воды в Советском и Привокзальном районах Тулы составляют от 7,2 до 9,2 и от 6,6 до 9,8 градусов соответственно.