В оружейной столице стартует проект «Музейная зима в Туле»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На оперативном совещании под председательством главы региона обсудили подготовку к зимнему туристическому сезону. Алексей Дюмин отметил, что по информации Минэкономразвития России, число турпоездок по стране по сравнению с прошлым годом на увеличилось на 18%. Правительство региона прикладывает немалые усилия для того, чтобы число туристов росло.

Замминистра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина доложила, что с января по сентябрь туристический поток в регион по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 78%. Гости приезжает из Москвы, Московской и Калужской областей, Санкт-Петербурга. Они посещают не только Тулу, но и Венев, Богородицк, Ефремов.

В преддверии новогодних праздников возрос спрос на гостиничные номера. В регионе работают 156 гостиниц, 8 мотелей, 10 хостелов, 21 санаторий. Они забронированы уже на 75%. Президент России Владимир Путин поручил продолжить программу поддержки строительства модульных некапитальных средств размещения. Благодаря ей в регионе построено шесть таких гостиниц, и 103 номера уже принимают гостей. Ещё четыре проекта из Тульской области получили поддержку в размере 301,6 млн рублей. Она позволит в 2024 году открыть еще почти 200 гостиничных номеров.

Алексей Дюмин поручил Ларисе Соломатиной совместно с главами администраций муниципалитетов сопровождать инфраструктурные инвестпроекты на всех этапах. Глава региона обратил внимание заместителя председателя Правительства Тульской области Григория Лаврухина на то, что число таких инвестпроектов должно постоянно увеличиваться. Для этого необходимо совместно с региональным министерством имущественных и земельных отношений сформировать перечень земельных участков, которые в дальнейшем могут использоваться под строительство гостиниц, а также запланировать их обеспечение инфраструктурой.

Также Алексей Дюмин поручил постоянно отслеживать количество туристических поездок в регион, так как это – один из показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Рост туристической привлекательности региона связан с восстановлением исторического центра Тулы. Кроме того, по Вашему поручению создаются условия для того, чтобы, уже побывав в регионе, туристы захотели приехать сюда снова. Формируется насыщенный событийный календарь: проводятся фестивали «Толстой», «Дикая мята», «Левшинский обед», «Музейное лето». Теперь к ним добавится и «Музейная зима», – подытожила Лариса Соломатина.

Проект «Музейная зима в Туле» стартует в преддверии новогодних праздников. Он станет продолжением проекта «Музейное лето в Туле», который проводится по инициативе Алексея Дюмина. С мая по сентябрь учреждения культуры третьей музейной столицы посетили более 1,5 млн человек.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что «Музейная зима в Туле» пройдет во всех 122 музеях региона. Третья музейная столица России приготовила более 140 мероприятий в музейно-выставочных и культурных пространствах, усадьбах, ремесленных дворах и достопримечательных местах.

Старт проекту будет дан в Фонде искусств – новом музейно-выставочном пространстве в здании фондохранилища регионального Музейного объединения. Оно построено по инициативе Алексея Дюмина, которую поддержал Президент. Там откроется выставка «Шедевры XX века». Также состоится праздник у музейной елки. Она украшена 122 шарами, на каждом из которых изображен один из музеев региона.

Специально для проекта «Музейная зима в Туле» новые выставочные проекты подготовили ведущие федеральные музеи: Бахрушинский и Политехнический, Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный исторический музей и Музей современной истории.

В Музейном квартале Тулы будет организован конкурс креативных ёлок. Тематические зимние выставки, театрализованные представления, мастер-классы и экскурсии пройдут в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и музее-заповеднике «Куликово поле», в усадьбах Мосоловых и Мирковича, музеях оружия, пряников и самоваров. Рождественский бал можно будет посетить в Богородицком дворце и Доме Дворянского собрания.

– «Музейная зима в Туле» – знаковый проект для области. Его девиз: «Отдыхай и познавай!». Именно культурно-познавательные программы с посещением наших уникальных музеев и исторических мест привлекают туристов самого разного возраста, – отметила Татьяна Рыбкина.

Алексей Дюмин обратил внимание Татьяны Рыбкиной на то, что в праздничные и выходные дни учреждения культуры по всей области должны продолжать работать по своему обычному графику с учетом увеличения времени.