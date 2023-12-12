В администрации Тулы объяснили, почему автобусов № 10 не видно в Яндексе

Фото Дмитрия Дзюбина

Накануне в редакцию Myslo читатели пожаловались на отсутствие автобусов № 10 Онкологический центр — Тульский областной онкологический диспансер.

— Я так понимаю, что он не ходит вообще, на картах не отображается. После громкого анонса он будто испарился, — пишет тулячка.

Myslo разобрался, что происходит с маршрутом. Так, по информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по данному маршруту.

— С 1 декабря и до окончания проведения конкурсных процедур по этому маршруту ходят 5 автобусов вместимостью 20 мест компании-перевозчика ИП Розвезев С. А. Выходят на линию с 6 утра и курсируют до 23 часов, интервал движения — 25 минут, — прокомментировали в администрации Тулы.

Сейчас перевозки носят временный характер — до определения победителя конкурсных процедур. Как доложил губернатору Алексею Дюмину глава администрации Тулы Илья Беспалов на сегодняшнем оперативном совещании, при необходимости единицы транспорта на маршруте увеличат.

К слову, автобусы не отображаются в приложении «Яндекс Транспорт». По завершении конкурсных работ они появятся не только в Яндексе, но и в приложении «Умный транспорт».