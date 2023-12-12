В День Конституции тулякам оказали бесплатную юридическую помощь

Квалифицированные специалисты помогали решить вопросы, связанные с семейными и имущественными спорами, а также с проблемами в сфере ЖКХ.

В день 30-летия Конституции в Туле бесплатный прием граждан провели специалисты государственного юридического бюро. Сама организация была создана по поручению губернатора Алексея Дюмина для того, чтобы помогать незащищенным слоям населения, но 12 декабря получить помощь мог любой желающий.

Юрмобиль расположился возле рынка «Салют» в Туле, в одном из самых оживленных мест города. Прием вели сразу несколько юрисконсультов, все они — специалисты со стажем, практикующие сотрудники Государственного юридического бюро и преподаватели Тульского института Всероссийского государственного университета юстиции.

Диана Кучеряева, юрисконсульт:

— Люди приходят с самыми разными проблемами: трудовые споры, предоставление мер социальной поддержки малоимущим, вопросы ЖКХ, оспаривание отцовства, ограничение дееспособности.

У нас в команде 10 специалистов, мы способны оказать помощь по каждой из этих сфер. Если вопросы легкие, то человек сразу же получает консультацию, если нет — мы составляем заявление и приглашаем на очный прием для более детального разбора ситуации.

Желающих получить бесплатную юридическую помощь всегда много, поэтому созданное в марте 2023 года Государственное юридическое бюро никогда не пустует.

Ирина Кузнецова, помощник начальника Управления Минюста России по Тульской области:

— Получение бесплатной юридической помощи — одна из приоритетных задач Министерства юстиции РФ. В Тульской области Государственное юридическое бюро было создано при поддержке губернатора Алексея Дюмина.

Юридическая помощь — услуга дорогостоящая, поэтому люди обращаются с повседневными вопросами, которые без специалиста не решить. Бесплатную помощь в бюро могут получить социально незащищенные слои населения. На очный прием нужна запись, но если вы хотите попасть к специалистам в юрмобиль, просто приходите, и вас примут.

В следующий раз выездная группа будет работать в Туле 20 декабря. автомобиль расположится на пересечении ул. Первомайской и пр. Ленина, напротив Тульской областной детской библиотеки.

Информация о выездах юрмобиля размещена на сайте Государственного юридического бюро и на сайте Управления Минюста РФ по Тульской области.