  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В День Конституции тулякам оказали бесплатную юридическую помощь - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В День Конституции тулякам оказали бесплатную юридическую помощь

В День Конституции тулякам оказали бесплатную юридическую помощь

Квалифицированные специалисты помогали решить вопросы, связанные с семейными и имущественными спорами, а также с проблемами в сфере ЖКХ.

В день 30-летия Конституции в Туле бесплатный прием граждан провели специалисты государственного юридического бюро. Сама организация была создана по поручению губернатора Алексея Дюмина для того, чтобы помогать незащищенным слоям населения, но 12 декабря получить помощь мог любой желающий.

_ZYB3543.JPG

Юрмобиль расположился возле рынка «Салют» в Туле, в одном из самых оживленных мест города. Прием вели сразу несколько юрисконсультов, все они — специалисты со стажем, практикующие сотрудники Государственного юридического бюро и преподаватели Тульского института Всероссийского государственного университета юстиции.

_ZYB3557.JPG

Диана Кучеряева, юрисконсульт:

— Люди приходят с самыми разными проблемами: трудовые споры, предоставление мер социальной поддержки малоимущим, вопросы ЖКХ, оспаривание отцовства, ограничение дееспособности.

У нас в команде 10 специалистов, мы способны оказать помощь по каждой из этих сфер. Если вопросы легкие, то человек сразу же получает консультацию, если нет — мы составляем заявление и приглашаем на очный прием для более детального разбора ситуации.

_ZYB3548.JPG

Желающих получить бесплатную юридическую помощь всегда много, поэтому созданное в марте 2023 года Государственное юридическое бюро никогда не пустует.

_ZYB3520.JPG

Ирина Кузнецова, помощник начальника Управления Минюста России по Тульской области:

— Получение бесплатной юридической помощи — одна из приоритетных задач Министерства юстиции РФ. В Тульской области Государственное юридическое бюро было создано при поддержке губернатора Алексея Дюмина.

Юридическая помощь — услуга дорогостоящая, поэтому люди обращаются с повседневными вопросами, которые без специалиста не решить. Бесплатную помощь в бюро могут получить социально незащищенные слои населения. На очный прием нужна запись, но если вы хотите попасть к специалистам в юрмобиль, просто приходите, и вас примут.

В следующий раз выездная группа будет работать в Туле 20 декабря. автомобиль расположится на пересечении ул. Первомайской и пр. Ленина, напротив Тульской областной детской библиотеки. 

Информация о выездах юрмобиля размещена на сайте Государственного юридического бюро и на сайте Управления Минюста РФ по Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:05 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьбесплатная юридическая помощь в Туле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске прошла премьера фильма о событиях 1941 года
В Новомосковске прошла премьера фильма о событиях 1941 года
В администрации Тулы объяснили, почему автобусов № 10 не видно в Яндексе
В администрации Тулы объяснили, почему автобусов № 10 не видно в Яндексе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.