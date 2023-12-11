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В Тульской области прошел военно-исторический фестиваль «Бои за Венёв» – видео
Видео предоставлено АНО «Историко-патриотический центр «Тульский оборонительный рубеж»

В Тульской области прошел военно-исторический фестиваль «Бои за Венёв» – видео

Более 30 клубов, сотня участников и погода как в 41-м.

В четвертый раз в Веневе состоялся военно-исторический фестиваль «Бои за Венев» посвященный 82-й годовщине обороны города от немецко-фашистских захватчиков.

На окраине парка им. Стихарева разыгралась эпичная реконструкция боевых действий между Рабоче-крестьянской Красной Армией и механизированным кулаком Вермахта.

— Снег и мороз — погода была, как тогда в далеком 41-м. Более 30 военно-исторических клубов приняло участие в фестивале. Участники из Москвы, Воронежа, Рязани, Саратова, Петербурга, Серпухова, Орла и др. посетили наше мероприятие, — рассказал Сергей Казанский, АНО «Историко-патриотический центр „Тульский оборонительный рубеж». - Более сотни участников, танк 38t, бронетраспортер SdKfz 250, Kettenkrad HK 101— полугусеничный мотоцикл-вездеход, Krupp Protze — немецкий шестиколесный артиллерийский тягач, пушки, мотоциклы пулеметы.

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Несмотря на тяжелые метеоусловия фестиваль удался и порадовал и зрителей, которых, несмотря на мороз и выходной день, собралось очень много, и участников.

Вечером того же дня на совете командиров было принято решение провести V военно-исторический фестиваль «Бои за Венёв». 

Красивый минифильм о фестивале сняла кинокомпания «OakmanFilm». Смотрим!
* Все материалы, демонстрирующие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику и символику экстремистских организаций, представлены с целью формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма и не преследуют целей пропаганды или оправдания нацисткой или экстремисткой идеологии.
При реализации проекта использовались средства из бюджета Тульской области.

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