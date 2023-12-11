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Тульские хоккеисты пришли поболеть за «Тулицу»: фоторепортаж

Тульские хоккеисты пришли поболеть за «Тулицу»: фоторепортаж

Хоккеисты АКМ присоединились к болельщикам «Тулицы» во время сложнейшего матча.

10 декабря «Тулица» принимала на своей площадке казанское «Динамо». Игра была неровной и крайне интересной: тульские спортсменки уступали и вновь обретали преимущество. По итогам четырех сетов тулячки победили со счетом 3:1.

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С командными шарфами и трещётками поддерживали спортсменок игроки и тренерский штаб команды АКМ, выступающей в ВХЛ, а также юные спортсмены из ДЮСШ «Академии Михайлова». После игры хоккеисты поздравили волейболисток с успехом и сделали совместное фото.

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«Академия Михайлова» поддерживает развитие спорта в Тульской области и планирует проводить такие акции на регулярной основе.

 

Капитан АКМ Никита Мокин:

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— В первый раз был на волейбольном матче, очень понравилось. По ходу игры вникал в правила. В третьем сете «Тулица» переломила ход игры, а в четвёртом одержала заслуженную победу. Думаю, что все тульские спортсмены должны друг друга поддерживать. Ждём наших девчонок на хоккее в Ледовом дворце.


Нападающая «Тулицы» Екатерина Тимошкова:

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— Первый раз вижу, что ребята из АКМ пришли за нас поболеть, очень приятно. На протяжении всей встречи ощущали их поддержку. Когда целая трибуна хоккеистов гонит тебя вперёд — это очень заводит. Тульские команды должны поддерживать друг друга. Футбол, волейбол, хоккей — это один большой спорт и он объединяет.

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