Тульские хоккеисты пришли поболеть за «Тулицу»: фоторепортаж

10 декабря «Тулица» принимала на своей площадке казанское «Динамо». Игра была неровной и крайне интересной: тульские спортсменки уступали и вновь обретали преимущество. По итогам четырех сетов тулячки победили со счетом 3:1.

С командными шарфами и трещётками поддерживали спортсменок игроки и тренерский штаб команды АКМ, выступающей в ВХЛ, а также юные спортсмены из ДЮСШ «Академии Михайлова». После игры хоккеисты поздравили волейболисток с успехом и сделали совместное фото.

«Академия Михайлова» поддерживает развитие спорта в Тульской области и планирует проводить такие акции на регулярной основе.

Капитан АКМ Никита Мокин:

— В первый раз был на волейбольном матче, очень понравилось. По ходу игры вникал в правила. В третьем сете «Тулица» переломила ход игры, а в четвёртом одержала заслуженную победу. Думаю, что все тульские спортсмены должны друг друга поддерживать. Ждём наших девчонок на хоккее в Ледовом дворце.



Нападающая «Тулицы» Екатерина Тимошкова:

— Первый раз вижу, что ребята из АКМ пришли за нас поболеть, очень приятно. На протяжении всей встречи ощущали их поддержку. Когда целая трибуна хоккеистов гонит тебя вперёд — это очень заводит. Тульские команды должны поддерживать друг друга. Футбол, волейбол, хоккей — это один большой спорт и он объединяет.