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На новогодние подарки туляки потратят около 13 000 рублей
фото: freepik.com

На новогодние подарки туляки потратят около 13 000 рублей

Таковы результаты опроса портала SuperJob.

81% туляков будут дарить подарки на Новый год. Чаще всего поздравляют родственников. 19% горожан сделают подарок себе, 11% — коллегам.

На новогодние подарки среднестатистический туляк потратит 12500 рублей.

Мужчины подарки дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в полтора раза выше, чем у женщин.

Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16000 и 15900 рублей соответственно). В Новосибирске и Казани планируют уложиться в меньший бюджет (13200 и 13300 рублей).

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