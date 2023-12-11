В Туле будут разрабатывать боевых роботов с искусственным интеллектом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Для этого в регионе появится передовая инженерная школа.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, передовая инженерная школа будет открыта в ТулГУ. Инициатива ТулГУ по созданию передовой инженерной школы была представлена на Совете по грантам под руководством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и вошла в число победителей конкурса.

Основная задача тульской передовой инженерной школы – создание наземных боевых роботизированных комплексов на основе технологии искусственного интеллекта.

В 2024 году тульская передовая инженерная школа получит из федерального бюджета 120,4 млн рублей. Ещё порядка 170 млн в проект вложит партнер – КБП им. академика А. Г. Шипунова. Кроме того, 30 млн рублей на создание и развитие тульской передовой инженерной школы будет выделено из регионального бюджета до 2026 года.

– Оборонная промышленность – фундамент экономики Тульской области. Тульские конструкторы создают образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире, а предприятия обеспечивают производство этой высокоэффективной продукции. Создание передовой тульской инженерной школы станет важным элементом подготовки кадров ОПК, – сказал губернатор Алексей Дюмин.

Инфраструктура Школы будет включать четыре специализированных научно-образовательных пространства в первом корпусе ТулГУ, в том числе площадку для опытно-конструкторской работы. Будут разработаны новые образовательные программы по специальностям «Прикладная математика и информатика», «Приборостроение», «Мехатроника и робототехника», «Системы управления движением и навигация».

К 2030 году школа выпустит 550 инженеров, готовых самостоятельно вести проекты и управлять проектной группой. По программам дополнительного профессионального образования пройдут обучение не менее 360 сотрудников оборонных предприятий.