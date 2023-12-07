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Какие дома Тулы будут обесточены 8 декабря

Какие дома Тулы будут обесточены 8 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 свет отключат по следующим адресам:

  • ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
  • ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),
  • ул. Леваневского 1-9 (нечётн.), 4, 6,
  • ул. Шевченко 13-а, 15, 15-а, 21, 28-а, 30-а, 44,
  • ул. Станиславского 43-49 (нечётн.), 48,
  • ул. Головина, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 3-а,
  • ул. Клюева, 8, 21-а, 35,
  • ул. Пархоменко, 1, 10, 11, 12, 19,
  • ул. Фурманова, 12,
  • ул. Щорса, 34,
  • Епифанское шоссе, 26-а, 30, 34, 35, 38,
  • ул. 9 Мая, 1, 3,
  • пр-т Ленина, 94, 96,
  • ул. Смидович, 7,
  • ул. Клюева 1-39 (нечётн.), 2-30 (чёт.), 21-а,
  • ул. Циолковского 14-20 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 12-а, 14-а, 49-а,
  • ул. Щорса 1, 2,
  • ул. Шевченко, 26, 28, 28-а,
  • ул. Станиславского, 37, 37-а, 37-в, 48, 51,
  • ул. Пархоменко 1-41 (нечётн.), 2-38 (чёт.), 43-б,
  • ул. Фурманова, 19,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 21-б, 28-а,
  • ул. Чмутова, 58-а,
  • 4-й Клинской пр-д, 2.

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