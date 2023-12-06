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В Венёве сотрудник ДПС попался на получении взятки

В Венёве сотрудник ДПС попался на получении взятки

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Венёве 29-летний сотрудник ДПС подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что в период с ноября по декабрь 2023 года обвиняемый получил взятку в виде 20 000 рублей за несоставление протокола о привлечении водителя к административной ответственности за оставление последним места ДТП, участником которого тот являлся.

Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Тульской области. Мужчину задержали 5 декабря, он признал вину, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств.

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