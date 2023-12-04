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Новые дорожные знаки на ул. Кирова вызвали недоумение у туляков
Фото из группы ВКонтакте "Свободная Тула".

Новые дорожные знаки на ул. Кирова вызвали недоумение у туляков

Водители удивились такой организации движения.

Активисты «Свободной Тулы» удивились дорожным знакам, которые появились на ул. Кирова. Об этом туляки рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

— На Кировском кругу повесили знак «Направление движения по полосам». Теперь в направлении из центра из левого ряда нужно поворачивать налево, из центрального — прямо или налево и из правого — направо.

Правда радость через 50 метров сменяется недоумением. Далее висит предписывающий знак 4.1.6 «Движение направо или налево». Люди добрые, как тут ездить? — написали активисты.

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