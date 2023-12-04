Уроженец Тулы Владимир Машков стал главой Союза театральных деятелей РФ

Фото Алексея Пирязева

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). Об этом пишет «ТАСС».

Машкова избрали сроком на пять лет путем тайного голосования. Сообщается, что за были 176 человек, 20 — против. Всего в голосовании участвовало 208 делегатов со всей России.

Отметим, что артист сменил на этом посту председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет.

Напомним, Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле.