В Туле огласили приговор криминальным авторитетам Барину и Дюку

В Туле ранее судимые 36-летний Роман Баринов и 53-летний Сергей Дюков признаны виновными в вымогательстве.

Судом установлено, что в апреле 2020 года обвиняемые, угрожая расправой предпринимателю, который занимался пассажирскими перевозками, потребовали ежемесячно платить им по 50 рублей за каждого пассажира. Мужчина передал им 141 000 рублей, после чего отправился в правоохранительные органы. Обвиняемых задержали в сентябре 2020 года, но суд присяжных признал их вину недоказанной.

В прошлом году оправдательный приговор отменили и вернули в суд. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому.