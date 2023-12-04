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В Туле огласили приговор криминальным авторитетам Барину и Дюку

В Туле огласили приговор криминальным авторитетам Барину и Дюку

Обвиняемые отправятся в колонию строгого режима.

В Туле ранее судимые 36-летний Роман Баринов и 53-летний Сергей Дюков признаны виновными в вымогательстве.

Судом установлено, что в апреле 2020 года обвиняемые, угрожая расправой предпринимателю, который занимался пассажирскими перевозками, потребовали ежемесячно платить им по 50 рублей за каждого пассажира. Мужчина передал им 141 000 рублей, после чего отправился в правоохранительные органы. Обвиняемых задержали в сентябре 2020 года, но суд присяжных признал их вину недоказанной. 

В прошлом году оправдательный приговор отменили и вернули в суд. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому.

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Автор:
сегодня, в 14:29 +5
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