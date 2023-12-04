Опрос Myslo: туляки высказались о последствиях снежной непогоды

Фото Алексея Пирязева. Текст Юлии Коршуновой.

Мы спросили у жителей нашего города, с какими трудностями они столкнулись в заснеженном городе.

За три дня в Туле выпала половина месячной нормы осадков. Прошедший снегопад вызвал транспортный коллапс в городе. Спецтехника не успевала оперативно справляться со снегом. Но постепенно ситуация наладилась: машины, общественный транспорт, в том числе и трамваи, начали стабильное движение.

Пока прогноз погоды не утешает своей суровостью, жизнь туляков продолжается: для кого-то — медленнее, для кого-то — как обычно. Мы узнали, с какими трудностями жители столкнулись в заснеженном городе.

Медработник Римма Михайловна:

— На работу трудно ходить. Я работаю в медсанчасти, встаю очень рано. Ходить тяжело — около домов не убирают снег! Вижу только один выход из ситуации — чистить дороги! Я живу на улице Седова, там вообще не чистится нигде и никак. Ни машины не могут проехать, ни люди пройти.

Молодёжь относится к ситуации неоднозначно. Вот что говорит Николай Носов:

— Сейчас сильно затрудняется движение, потому что снег вязнет под ногами. Конечно, ведь он не расчищен, под ногами слякоть, еще и от машин... Но мы вроде справляемся и внимания не обращаем: за столько лет привыкли. Я в основном хожу пешком, меня проблема транспорта мало касается. А касается она вышестоящих органов, которые и должны следить за ситуацией.

Другого мнения Юлия Подонина:

— Наверное, стало тяжелее в плане передвижения, потому что за последние дни выпало очень много снега. Его особо не чистят, передвигаться очень сложно, еще и скользко — один дискомфорт! Но меня проблема общественного транспорта не затрагивает: я хожу пешком и в вопросах дорожного хозяйства не так компетентна, чтобы давать советы.

Находятся и настоящие оптимисты, как туляк Андрей:

— Всё нормально, ничего не поменялось! Убирают достаточно быстро, так что ничего не запущено. Я думаю, пусть всё идёт своим чередом. Всё нормально будет! Дорожная служба, я считаю, все-таки справится. Я помню предыдущие годы, и по сравнению с ними сейчас всё хорошо.

А с какими трудностями вы столкнулись из-за снегопада? Пишите в комментариях!