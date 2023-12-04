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Фольклорный ансамбль «Дежа» завоевал Гран-при Международного фестиваля- конкурса «Русское Диво»
Фото пресс-службы Объединения центров развития культуры.

Фольклорный ансамбль «Дежа» завоевал Гран-при Международного фестиваля- конкурса «Русское Диво»

Он проходил с 26 августа по 25 ноября в онлайн-формате.

Главная цель фестиваля-конкурса — возрождение и сохранение традиционной русской культуры во всём её многообразии — песенно-плясовом, музыкально-инструментальном и ремесленном творчестве.

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» и Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

По итогам фестиваля-конкурса Гран-при присвоено народному фольклорному ансамблю «Дежа» Объединения центров развития культуры. Руководит ансамблем Светлана Маричева.

В этом году свои яркие творческие программы в фестивале представили 408 коллективов и отдельных исполнителей из 50 регионов России, а также коллективы и исполнители из Белоруссии и Узбекистана.

Фольклорный ансамбль «Дежа» — молодой, творческий коллектив, в составе которого — специалисты отдела традиционной народной культуры центра народного творчества и студенты Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского.

Ансамбль занимается изучением, сохранением и популяризацией нематериального культурного наследия Тульской области, активно участвует и выступает на праздниках и фестивалях, таких как День фольклора, фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского», межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре», фестиваль «Белое каление» и многих других, радуя слушателей неповторимой красотой русской песни.

В 2022 году за высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры ему присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

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