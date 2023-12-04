Нечищеные дворы и транспортный коллапс: как туляки встретили утро после снегопада

Фото "Тула. Советский район"

Этим утром большинство жителей областного центра испытали на себе счастье добираться до работы. Причем проблемы ощутили, не только пешеходы, пользующиеся общественным транспортом, но и водители автомобилей.

Myslo собрал подборку утренних испытаний, с которыми пришлось столкнуться тулякам.

Коллапс в разных частях города

Вот такие очереди ожидали автобус на Зеленстрое. Похожий коллапс был на нескольких остановках Тулы.

Фото: «Тула Жесть».

— Обычно езжу в 7.10 с ост. «Ул. Заварная» на Луначарского, и троллейбусов прям штуки по три. А сегодня ждали минут 10 и забились все в один троллейбус, — пишет туляк.

— Из Мясново не уехать, — делится жительница города.

— 18-й автобус на политехе в сторону центра. Сегодня ждали очень долго, 62-й маршрутки тоже не было, — присоединяется к ней женщина.

Пролетарский район, остановка «Поликлиника». Фотография, как пишет аноним, «пропитана болью и двойным разочарованием».

— Время 6.40. Обычно в 6.34 обычно приезжал 24-й автобус. Но не приехал! Они (люди на остановке. — Прим. авт.) еще не знают, что через 5 минут проедет переполненный 65-й. Мимо! — пишет аноним, сопровождая соответствующим фото.



Источник: « Подслушано в Туле».

А что с парковкой?

Во многих дворах Тулы парковка оказалась занесенной снегом. И проблема не в том, чтобы напрячься, расчистить автомобиль, а выехать.

— На улицах Советского района отвалы снега достигают полуметра. Завалены автомобили, которые «ночевали» на парковках. На некоторых остановках из-за отвалов наблюдаются трудности с посадкой в общественный транспорт. До периферийных улиц техника не добралась. Они превратились в колею с односторонним движением. У машин с низкой посадкой появились проблемы с выездом, — пишут в паблике «Тула. Советский район».

Фото: « Тула. Советский район», https://vk.com/overhear.tula.

Наглядная демонстрация проблем выезда для автомобилей с низкой посадкой — на видео. Локация — Петровский квартал. Машина не могла выехать с парковки десять минут! Она буксовала, ее откатывало назад, что создавало почти аварийную ситуацию. Вы спросите: «А как люди откапывались?» У кого-то есть свои лопаты, а кому-то пришлось растаскивать снег… ногами.

А как вы провели это утро, дорогие Myslовчане? Опоздали ли на работу? Сколько добирались? Расскажите в комментариях!