Тулу накрыл мощный снегопад: за три дня выпала половина месячной нормы осадков

С 1 по 3 декабря в Туле выпало 23 мм осадков, что составляет 52% от месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Самый сильный снегопад прошел в воскресенье.
По области больше всего снега намело в Узловой — 51% от месячной нормы, в Плавске и Алексине — по 44%.
|Метеостанция
|Количество осадков за
1 декабря
|2
декабря
|3
декабря
|4
декабря
|Сумма
|% от
месячной нормы
|Тула
|7
|1
|14
|1
|23
|52
|Алексин
|6
|0
|14
|1
|21
|44
|Суворов
|5
|0
|13
|0
|18
|39
|Плавск
|4
|0
|15
|0
|19
|44
|Волово
|7
|0
|10
|0
|17
|37
|Узловая
|6
|0
|15
|0
|21
|51
|Ефремов
|7
|0
|7
|0
|14
|32