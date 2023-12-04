Тулу накрыл мощный снегопад: за три дня выпала половина месячной нормы осадков

Фото Дмитрия Дзюбина

С 1 по 3 декабря в Туле выпало 23 мм осадков, что составляет 52% от месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Самый сильный снегопад прошел в воскресенье.

По области больше всего снега намело в Узловой — 51% от месячной нормы, в Плавске и Алексине — по 44%.