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Тулу накрыл мощный снегопад: за три дня выпала половина месячной нормы осадков
Фото Дмитрия Дзюбина

Тулу накрыл мощный снегопад: за три дня выпала половина месячной нормы осадков

Высота сугробов на утро 4 декабря составила 37 сантиметров.

С 1 по 3 декабря в Туле выпало 23 мм осадков, что составляет 52% от месячной нормы. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. Самый сильный снегопад прошел в воскресенье. 

По области больше всего снега намело в Узловой — 51% от месячной нормы, в Плавске и Алексине — по 44%.

Метеостанция Количество осадков за 
1 декабря
декабря
декабря
декабря		 Сумма % от 
месячной нормы
Тула 7 1 14 1 23 52
Алексин 6 0 14 1 21 44
Суворов 5 0 13 0 18 39
Плавск 4 0 15 0 19 44
Волово 7 0 10 0 17 37
Узловая 6 0 15 0 21 51
Ефремов 7 0 7 0 14 32
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Фотограф:
сегодня, в 10:04 +3
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