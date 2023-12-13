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Тульских пенсионеров приглашают на новогодний шахматный турнир
Изображение от vecstock на Freepik.

Тульских пенсионеров приглашают на новогодний шахматный турнир

Регистрация на соревнования проводится непосредственно перед началом турнира.

19 декабря в Туле состоится праздничный турнир по шахматам среди пенсионеров. Спортсмены сыграют 7 партий с контролем времени 10 минут + 3 секунды добавления за ход каждому участнику до конца партии.

Предусмотрено проведение двух турниров с разделением на женщин и мужчин. При этом женщины имеют право играть в мужском турнире, мужчины в женском — нет.

Организатором мероприятия выступает Тульская шахматная гостиная совместно с региональным отделением «Союз пенсионеров России».

Все участники получат памятные призы.

Соревнования начнутся в 11.00 по адресу: Тула, проспект Ленина, 16 (2-й этаж).
Подробная информация по телефону: +7 915 789-78-96.

Регистрация на соревнования проводится непосредственно перед началом турнира.

 

Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Тульское долголетие», разработанного по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Где пенсионеры Тульской области могут заняться спортом, читайте на сайте.

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