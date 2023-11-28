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В Туле выбрали самую красивую и талантливую сотрудницу УФСИН: фоторепортаж
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В Туле выбрали самую красивую и талантливую сотрудницу УФСИН: фоторепортаж

В первом этапе седьмого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мисс УИС-2023» приняли участие 11 сотрудниц пенитенциарного ведомства.

Конкурсантки состязались в специальной, строевой и спортивной подготовке. Затем состоялась творческая часть: девушкам предстояло прорекламировать свою профессию, придумать и исполнить творческий и фольклорный номера, а также продемонстрировать свои лучшие стороны в  конкурсе «Дефиле».

Профессиональное жюри оценивало творческие способности участниц, художественный уровень и красочность номера, артистичность, оригинальность и мастерство исполнения.

По итогам трех конкурсных дней максимальное количество баллов и корону «Мисс УИС Тула-2023» завоевала Татьяна Самойлова, представлявшая Управление ФСИН по Тульской области. Начальник Управления Иван Прокопенко вручил ей диплом, цветы и ценный подарок.  Татьяна Самойлова представит УФСИН России по Тульской области на втором этапе конкурса, который пройдет на уровне Центрального федерального округа.

Почетное второе место завоевала Полина Фролова, представлявшая МСЧ-71 ФСИН России. Третье место по праву заняла Екатерина Марфель, которая трудится в исправительной колонии № 5. Приз зрительских симпатий достался сотруднице следственного изолятора № 1 г. Тулы Валерии Бритаревой.

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вчера, в 22:30 +1
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