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Где в Туле отключат свет 29 ноября

Где в Туле отключат свет 29 ноября

Публикуем список адресов от «Тулгорэлектросетей».

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Тургеневская, 67, 69, 50,
  • ул. Жуковского, 43-а, 64-а, 51,
  • ул. Гоголевская, 31,
  • ул. Металлистов, 1-19,
  • ул. Благовещенская, 6,
  • пер. Черниковский, 1-а,
  • ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13, 17, 19,
  • пр-т Ленина, 96, 98, 94,
  • ул. Смидович, 7,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1,
  • ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 2-8 (чётн.), 1,
  • пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 13, 13-а, 13-б,
  • ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10,
  • Мясново: ул. Болотова, 70, 72,
  • ул. Рогова, 14,
  • ул. Кооперативная, 18, 20, 20-а, 22,
  • 4-й пр-д, 64.
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вчера, в 21:48 +2
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