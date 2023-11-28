Где в Туле отключат свет 29 ноября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Тургеневская, 67, 69, 50,
- ул. Жуковского, 43-а, 64-а, 51,
- ул. Гоголевская, 31,
- ул. Металлистов, 1-19,
- ул. Благовещенская, 6,
- пер. Черниковский, 1-а,
- ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13, 17, 19,
- пр-т Ленина, 96, 98, 94,
- ул. Смидович, 7,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1,
- ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
- ул. Макаренко, 2-8 (чётн.), 1,
- пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 13, 13-а, 13-б,
- ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10,
- Мясново: ул. Болотова, 70, 72,
- ул. Рогова, 14,
- ул. Кооперативная, 18, 20, 20-а, 22,
- 4-й пр-д, 64.