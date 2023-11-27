Скульптуру «Исторический центр Тулы» перенесли в Кремлевский сквер

Фото Алексея Пирязева

Ранее она была установлена на ул. Советской.

Бронзовую миниатюру «Исторический центр Тулы» перенесли на территорию Кремлевского сквера. Напомним, ранее скульптура была расположена на ул. Советской, где неизвестные украли с нее макеты храмов.

В 2023 году ее взяли на баланс городские чиновники, так как она оказалась бесхозной. После реставрации было решено поставить арт-объект на новое место. Работы проводили по проекту «Туристический код Тулы» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Автором миниатюры является Марина Логунова, уже известная тулякам по скульптурной композиции «Тульское чаепитие» в Заречье.