Скульптуру «Исторический центр Тулы» перенесли в Кремлевский сквер

Бронзовую миниатюру «Исторический центр Тулы» перенесли на территорию Кремлевского сквера. Напомним, ранее скульптура была расположена на ул. Советской, где неизвестные украли с нее макеты храмов.
В 2023 году ее взяли на баланс городские чиновники, так как она оказалась бесхозной. После реставрации было решено поставить арт-объект на новое место. Работы проводили по проекту «Туристический код Тулы» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Автором миниатюры является Марина Логунова, уже известная тулякам по скульптурной композиции «Тульское чаепитие» в Заречье.