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Скульптуру «Исторический центр Тулы» перенесли в Кремлевский сквер
Фото Алексея Пирязева

Скульптуру «Исторический центр Тулы» перенесли в Кремлевский сквер

Ранее она была установлена на ул. Советской.

Бронзовую миниатюру «Исторический центр Тулы» перенесли на территорию Кремлевского сквера. Напомним, ранее скульптура была расположена на ул. Советской, где неизвестные украли с нее макеты храмов.

В 2023 году ее взяли на баланс городские чиновники, так как она оказалась бесхозной. После реставрации было решено поставить арт-объект на новое место. Работы проводили по проекту «Туристический код Тулы» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Автором миниатюры является Марина Логунова, уже известная тулякам по скульптурной композиции «Тульское чаепитие» в Заречье.

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сегодня, в 16:30 0
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