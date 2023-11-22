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В Тульской области запустят горячую линию по профилактике ВИЧ
Фото минздрава Тульской области

В Тульской области запустят горячую линию по профилактике ВИЧ

Специалисты ответят на все вопросы туляков.

С 27 ноября по 5 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области будет работать горячая линия по профилактике ВИЧ/СПИД.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области и в России в целом, механизмов передачи возбудителя и условий заражения, клинических проявлений инфекции, основы мер профилактики и т. д.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

  • в Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах: 37-33-25, 37-07-06, 37-07-63, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8(48763) 2-03-47;
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07, 8(48753) 4-05-35;
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56, 8(48741) 6-63-86;
  • в Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-10-28, (48762) 6-50-70, 8(48762) 6-56-62;
  • в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48751) 5-23-83, 8(48742)5-36-37, 8(48742) 4-16-10, 8(48751) 5-34-36.

Вопросы можно направлять по электронной почте: [email protected] и [email protected].

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