  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле на трассе встретили смертельно опасного «учителя» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле на трассе встретили смертельно опасного «учителя»

В Туле на трассе встретили смертельно опасного «учителя»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Илья прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на 190-м км автодороги М-2 «Крым». На записи видно, как после поворота с Одоевского шоссе водитель Renault Logan грубейшим образом нарушил Правила дорожного движения, несколько раз умышленно создавая ситуации, которые могли привести к ДТП со смертельным исходом.

«Решил включить „учителя“ на дороге. При этом были многократно нарушены Правила дорожного движения: обгон по обочине, полная остановка транспортного средства без видимых на то причин, маневрирование без включения поворотников, резкий разворот, агрессивный стиль езды», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Мясново засняли очень нетерпеливого водителя
Дежурная часть
В Мясново засняли очень нетерпеливого водителя
20 ноября, в 16:41, 5 1431 0
На Косой Горе торопыга едва не спровоцировал лобовое ДТП
Дежурная часть
На Косой Горе торопыга едва не спровоцировал лобовое ДТП
19 ноября, в 18:59, 26 2102 2
Водителя тульского трамвая оштрафовали за проезд на красный
Дежурная часть
Водителя тульского трамвая оштрафовали за проезд на красный
19 ноября, в 12:04, 47 2462 1
На Одоевском шоссе автомобилист не смог остановиться на красный
Дежурная часть
На Одоевском шоссе автомобилист не смог остановиться на красный
18 ноября, в 10:02, 16 1906 2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 13:05 +5
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области запустят горячую линию по профилактике ВИЧ
В Тульской области запустят горячую линию по профилактике ВИЧ
На ул. Волнянского обустроили пешеходный переход
На ул. Волнянского обустроили пешеходный переход
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.