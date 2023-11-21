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Белев получит 17 млн рублей на развитие города
Фото из архива Myslo.

Белев получит 17 млн рублей на развитие города

Он стал победителем Всероссийского конкурса.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года. В двух номинациях отмечен город Белев, который получит денежную премию в размере 17 млн рублей на развитие муниципалитета.

— Это хороший пример проактивной работы. Мы должны использовать все инструменты, чтобы привлекать средства в область по всем направлениям. Нам нужны прорывные эффективные проекты, — отметил глава региона.

Алексей Дюмин поручил правительству региона в течение месяца проанализировать федеральные программы, проекты, грантовые конкурсы и дать предложения по участию в них.

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