Белев получит 17 млн рублей на развитие города

Фото из архива Myslo.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года. В двух номинациях отмечен город Белев, который получит денежную премию в размере 17 млн рублей на развитие муниципалитета.

— Это хороший пример проактивной работы. Мы должны использовать все инструменты, чтобы привлекать средства в область по всем направлениям. Нам нужны прорывные эффективные проекты, — отметил глава региона.

Алексей Дюмин поручил правительству региона в течение месяца проанализировать федеральные программы, проекты, грантовые конкурсы и дать предложения по участию в них.