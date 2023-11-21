Жителя Тульской области осудили за призывы к поджогам администраций и военкоматов и конфисковали у него телефон

Фото: Управление Судебным департаментом в Тульской области.

Мужчина раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок.

Житель Алексина обвинялся в ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Суд установил, что мужчина зарегистрировался в Telegram. Он разместил для неограниченного круга пользователей сообщение, в котором призывал к совершению насильственных действий в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, а также к поджогам администраций и военкоматов.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину.

— В своих действиях раскаиваюсь. Призываю всех быть более бдительными и следить за своими словами в сети Интернет, — сказал обвиняемый в суде.

Приговором Алексинского межрайонного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на 2 года.

Суд принял решение о конфискации мобильного телефона обвиняемого, с которого он размещал указанное сообщение в Telegram. Смартфон обратили в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в установленном законом порядке.