Алексей Дюмин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

«Добросовестный труд налоговиков всегда был и остается залогом устойчивости экономики Тульской области и всей России», — отметил глава региона.

Губернатор Тульской области:

— Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Добросовестный труд налоговиков всегда был и остается залогом устойчивости экономики Тульской области и всей России.

Благодаря вам стабильно пополняются бюджеты всех уровней. Применяя современные цифровые технологии, вы повышаете качество услуг, делаете работу налоговой системы более понятной и прозрачной для жителей.

Спасибо вам за мастерство, ответственность и высокий профессионализм. Уверен, что упорство, целеустремленность и верность своему делу будут и дальше помогать вам в работе. Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия!