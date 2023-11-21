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Алексей Дюмин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

«Добросовестный труд налоговиков всегда был и остается залогом устойчивости экономики Тульской области и всей России», — отметил глава региона.

Губернатор Тульской области:

— Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Добросовестный труд налоговиков всегда был и остается залогом устойчивости экономики Тульской области и всей России.

Благодаря вам стабильно пополняются бюджеты всех уровней. Применяя современные цифровые технологии, вы повышаете качество услуг, делаете работу налоговой системы более понятной и прозрачной для жителей.

Спасибо вам за мастерство, ответственность и высокий профессионализм. Уверен, что упорство, целеустремленность и верность своему делу будут и дальше помогать вам в работе. Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия!

сегодня, в 09:42 0
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