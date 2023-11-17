Недружелюбно к пешеходам: туляки пожаловались на южное троллейбусное кольцо

В час пик из-за скопления троллейбусов люди должны выходить на проезжую часть, чтобы попасть на остановку общественного транспорта.

Проблему обозначили подписчики телеграм-канала Myslo.

В рамках ремонта проспекта Ленина перекладка асфальта затронула и троллейбусное кольцо. Более того, там же обновили и остановку: «вытянули» её в длину и установили новый павильон для повышения комфорта.

Однако при скоплении троллейбусов на кольце подход к остановке затрудняется, и пешеходам приходится выходить на проезжую часть. Возможно, такую проблему решит специальная разметка для обозначения пешеходной зоны, чтобы общественный транспорт не останавливался в ней.