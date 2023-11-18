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Операция «Ангельские крылья»: тульские водолазы и жители спасли лебедя

Операция «Ангельские крылья»: тульские водолазы и жители спасли лебедя

Ангельским называется порок развития крыльев. Именно из-за него птица и не могла улететь.

Лебедя, плавающего в середине ноября в пруду в Большом Огарево, заметили местные жители. Они все лето наблюдали за семейством лебедей, которые здесь гнездятся уже второй год подряд. Пара вывела и вырастила в этом году пять птенцов.

 

 «Жена моя работает на почте, ей неделю назад сообщили жители, что все лебеди улетели, а один остался на воде. Сказали, что видели, как один из подросших птенцов некоторое время назад во время полета попал случайно в ЛЭП и потом упал на землю. Отсюда и предположили, что травма не позволяет ему улететь», – рассказал Вячеслав Фатеев.

Вячеслав стал обзванивать местные службы и ведомства, чтобы найти специалистов, которые могли бы поймать птицу. Но безрезультатно. Связался с тульской зоозащитницей Табрис Янгчен, а она сообщила о проблеме в Myslo. Мы связались с МЧС Тульской области, и те согласились помочь лебедю.

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Спецоперация по спасению была назначена на пятницу, 17 ноября. Утром из Тулы в Большое Огарево выехала группа водолазов: водолаз, прапорщик Алексей Панин, младший сержант Николай Архипов и начальник водолазной службы, капитан Константин Орехов.

Поимка птиц – не профильное занятие для водолазов, конечно, но ребята вызвались помочь. На встречу им вышли местные жители, чтобы поучаствовать тоже посильно в операции. Один из них прихватил рыболовный подсачек.  

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Профессиональный набор водолазов из лодки и гидрокостюма дополняла длинная волейбольная сетка, которую планировали накинуть на лебедя. По приезду показалось, все получится быстро: птица сидит в камышах и деваться ей некуда.

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Но оказалось, если лебедь не может летать, не значит, что он и передвигается медленно. Пернатый довольно проворно уходил от ловцов по многочисленным протокам между камышами. Первые попытки без лодки накрыть сеткой лебедя не увенчались успехом. Тогда в ход пошла лодка, но и от нее он уходил сначала весьма ловко.

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Погоня длилась больше четырех часов. Водолазы с воды пытались его поймать, жители с берега корректировали их передвижение – камышовые заросли в воды значительно ограничивали обзор.

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В итоге водолазы загнали птицу в тупик у деревянного моста. Тут на помощь подоспел житель села Александр Мусатов с подсачеком. Лебедь перемахнул через низкий мост, но сил у него было уже не так много, чтобы быстро оказаться в воде. Тут-то его и накрыл подсачек.

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– Ну наверное еще бы на пару кругов нас хватило, а дальше бы батарейка села. Помотал он, конечно, нас знатно. Мы второй раз участвуем в подобной операции. Тот раз было попроще – не было камышей, а здесь пришлось за ним побегать, – рассказал Алексей Панин. – Конечно, ловить птиц нас никто не учил, пришлось изобретать приспособления. Вот взяли с собой сетку волейбольную, чтобы на него накинуть. Но пришлось действовать по обстоятельствам. Мы с воды загнали его в тупик, а жители местные поймали. Считаю, что это была хорошая коллективная работа.

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Корреспонденты Myslo доставили лебедя к Табриз Янченг. После осмотра она предположила, что у птицы не травма крыла от удара о провода, а так называемые «ангельские крылья». Это синдром, при котором последний сустав крыла скручен, а перья крыльев направлены вбок, вместо того, чтобы прилегать к телу. Такое положение крыльев не позволяет птице улететь. Но точный диагноз можно будет поставить после рентгена.

– Если окажется, что птица способна летать, то ее постараемся после лечения вернуть в дикую природу. В другом случае после лечения поселим его в питомнике в Подмосковье, где уже живет один лебедь – у него было ампутировано крыло.

Надежна на возвращение в естественную среду у птицы есть – у взрослых особей это заболевание уже неизлечимо и в дикой природе приводит к ранней смерти, у растущего молодняка может быть скорректировано с помощью сбалансированной диеты и фиксирующего бондажа. 

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:05 +9
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