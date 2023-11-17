В России госпошлину за выдачу загранпаспорта повысили до 6 тысяч рублей

Это для взрослых. А для детей — до 3 тысяч.

Госдума приняла закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов. Об этом пишет РИА «Новости».

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается до 6 тысяч с 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет — до 3 тысяч с 2,5 тысячи рублей; проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ — до 420 с 350 рублей.

Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с 1 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.