Туляков приглашают сняться в массовке нового сериала «Курьеры»

Фото из архива Myslo

Стать на время актером, узнать, что же такое съемочный процесс, и затем увидеть себя на экране может любой желающий от 18 до 60 лет.

В Туле есть человек, который отвечает за набор актеров массовых сцен для фильмов и сериалов. Это Сергей Игнатов, бригадир актеров массовых сцен. На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Сергей пишет:

— Всем желающим принять участие надо будет прислать анкету в произвольной форме; 2 фото (в полный рост и по пояс), возраст, размер одежды, обуви и номер телефона. На WhatsApp по номеру 8-953-193-53-63. Кто ранее присылал свои анкеты на другие проекты, дублировать не надо. В анкете просто надо будет написать КУРЬЕРЫ, я пойму, что вы готовы принять участие. Съёмки оплачиваются. Рассчитывать на полный съёмочный день 12 часов! Кофе, чай, печенье и хорошее настроение тоже с нас.

Сериал «Курьеры» написан по сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Пищеблок 2», «Метод 2», «Время первых», «Пять невест»). Режиссер-постановщик проекта — Илья Максимов. Генеральные продюсеры — Алексей Пиманов и Ольга Погодина.



В основе сценария лежат реальные истории курьеров из разных регионов России. В съемках примут участие Владислав Тирон («Фандорин. Азазель», «Триггер»), Ольга Погодина, Амаду Мамадаков, Константин Крюков, Роман Маякин, Татьяна Кравченко, Ольга Медынич, Раиса Рязанова, Алексей Воробьев, Анфиса Чехова, Валентин Смирнитский и другие.



