  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Смидович водитель изобрел «новый способ» поворота - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Смидович водитель изобрел «новый способ» поворота

На ул. Смидович водитель изобрел «новый способ» поворота

Видео с нарушителем ПДД появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на повороте с ул. 9 Мая на ул. Смидович в Туле. На записи видно автомобиль Hyundai Creta, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

«Ещё один торопыга на встречке. Время верное, перекресток ул. 9 Мая и ул. Смидович. Главное, что на перекрестке ул. Болдина/Смидович я стоял за ним. Куда так спешить?» — написал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Торопливый нарушитель ПДД из Новомосковска получил штраф
Дежурная часть
Торопливый нарушитель ПДД из Новомосковска получил штраф
сегодня, в 09:32, 6 658 1
В Туле нетерпеливого водителя оштрафовали за разворот через двойную сплошную
Дежурная часть
В Туле нетерпеливого водителя оштрафовали за разворот через двойную сплошную
вчера, в 10:49, 6 1260 3
На ул. Рязанской нарушитель ПДД едва не спровоцировал аварию
Дежурная часть
На ул. Рязанской нарушитель ПДД едва не спровоцировал аварию
15 ноября, в 09:18, 37 1792 4
На ул. Белкина встретили «дуэт» любителей прокатиться против шерсти
Дежурная часть
На ул. Белкина встретили «дуэт» любителей прокатиться против шерсти
14 ноября, в 14:40, 19 1372 3
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 16:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Страсть, гордыня и похоть. Тульский театр драмы показал свою версию истории об отце Сергии
Страсть, гордыня и похоть. Тульский театр драмы показал свою версию истории об отце Сергии
Недружелюбно к пешеходам: туляки пожаловались на южное троллейбусное кольцо
Недружелюбно к пешеходам: туляки пожаловались на южное троллейбусное кольцо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.