  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Страсть, гордыня и похоть. Тульский театр драмы показал свою версию истории об отце Сергии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Страсть, гордыня и похоть. Тульский театр драмы показал свою версию истории об отце Сергии
Фото Алексея Пирязева.

Страсть, гордыня и похоть. Тульский театр драмы показал свою версию истории об отце Сергии

Тульский академический театр драмы показал премьеру исповедальной повести Толстого «Отец Сергий».

История конфликта человеческого духа и плоти была опубликована только через год после смерти писателя. Уже тогда она вызвала немалые споры. Да и сейчас терзания старца, не справившегося со своими пороками, выглядят очень противоречивыми, а потому актуальными. На примере чужой судьбы можно попытаться понять, что не так в тебе самом.

Это хорошо, что у нашего театра имени Максима Горького в последнее время большой интерес к Толстому. И к его прозе, и к личности. На малой сцене идет сейчас спектакль о последнем годе жизни писателя «Толстого нет», в котором о великом мыслителе из Ясной Поляны много говорят, но на сцене он не появляется. Теперь же – Толстой есть. «Отец Сергий» – это, собственно, повествование именно о Толстом. Трудно разобраться, где тут главный герой князь Касатский, а где сам Лев Николаевич, разговаривающий с собой о вечном. Они, кстати, Толстой с Горьким, «Отца Сергия» обсуждали. Правда, Толстой скрытую от посторонних глаз повесть не читал, а пересказывал. Горький все равно был впечатлен, как и мы сейчас.

У спектакля «Отец Сергий» на тульской сцене непростая судьба.

Его готовил к постановке художественной руководитель театра Дмитрий Краснов. После скоропостижного ухода Дмитрия Алексеевича из жизни продолжить работу было предложено режиссеру Алексею Доронину, поставившего к тому времени в Туле спектакль «Забыть Герострата».

Соответственно, и премьера перенеслась практически на полгода. Новому постановщику надо было найти свой подход к этой повести.

PAV-5391.jpg

История Толстого о грешнике, душу которого разрывают страсть и похоть, вроде бы не очень-то соотносится с нынешними нравами. Ну кто теперь побежит от мира, узнав, что его невеста прежде была любовницей другого человека.

Однако магия Толстого, с его стремлением к опрощению, как раз в том, что он говорит о человеческой натуре, которая не прячется за все эти современные прибамбасы – мобильники, соцсети, телевидение.

Те же мы, но вынужденные общаться друг с другом не эсемесками, а напрямую.

Искать ответы на вечные вопросы не в интернете, а в самом себе. Ну да, мы не уединяемся в монашеских кельях, но можем все так же обидеться на весь белый свет и находить спасение не в молитвах, а в комментах под чем угодно, не находя сил попытаться вернуться к прежней жизни.

Гордыня князя Степана Касатского приводит его в монашескую келью. Гордыня современных касатских заставляет снимать фильмы об отлученном от церкви отце Сергие, который борется с нечистью. Как будто других имен нет. Натура человеческая не изменилась, она все так же ищет удобную келью, где можно жить, упиваясь собственными мыслями, страстями и терзаниями.

https://img.myslo.ru/Contents/79/f5/ee88-16cd-41bd-a480-3e7acfd0f784/216c0866-266e-4189-b0f0-8447393abb67.jpg

У героя Толстого нравственно возвыситься, как он мечтал, не получилось. Бога нет, не зря в оформлении сцены задействованы иконы без образов святых, вместо них – пустота. Но и окружающему миру нет никакого дела до того, о чем думает старец. Интерес скорее потребительский – попытаться совратить, чтобы выиграть спор, похвастаться знакомством, увидеть чудо исцеления. Что-то пошло не так. Пообщавшись с подругой детства Пашенькой, которая стала уже Прасковьей Михайловной, Сергий понимает, что именно.

Вдовая и бедная Пашенька, в своей не очень счастливой действительности с неудачно вышедшей замуж дочерью и внуками, живет для Бога, а думает, что живет для людей. У него же вышло наоборот. Как теперь вымолить прощение, если Бога в тебе нет, а жизнь прожита?

PAV-5557.jpg

Постановщик спектакля Алексей Доронин говорил, что его задачей было показать путь человека, который признает в себе свою слабость. Но, конечно, это прежде всего история не отца Сергия, а самого Толстого. Не зря через весь спектакль красной нитью проходит легенда о зеленой палочке, найдя которую можно сделать счастливыми всех людей на Земле. Очевиднее посыла не к отцу Сергию, а к самому Толстому, искавшему в детстве зеленую палочку вместе с братом Николенькой, не придумать.

PAV-5511.jpg

Ну и, конечно, об этом говорит узнаваемый всеми образ отца Сергия в исполнении заслуженного артиста России Виктора Ананьина. Все та же окладистая борода, все тот же простой крестьянский тулуп, которые мы знаем по старым фотографиям.

– Это на самом деле и есть путь Толстого, – считает Алексей Доронин. – К нему в Ясную Поляну ходило столько же людей, как в Оптину пустынь или к монаху-отшельнику. Поэтому, думаю, он испытывал схожие чувства, что и герой его повести. То, что он писал, по сути, для себя, люди приняли за вероучение. Гордыня – это его грех, похоть – тоже. Он был очень темпераментным человеком, судя по его взглядам и по большой семье. Просто он еще и рубил по себе так, как никто.

Новый спектакль, с яркими и красивыми костюмами художника по костюмам Елены Погожевой, интересным оформлением сцены художника-постановщика Ирины Блохиной получился очень цельным. Задействована в нем большая часть труппы, и это тоже здорово – всегда хорошо, придя в театр, увидеть на сцене любимого артиста. Алексей Доронин рассказал также, что ему было легко работать над спектаклем, потому что он уже был знаком с труппой, и некоторые роли писались под конкретных артистов. 

В наше нечитающее время «Отец Сергий» – это уникальная возможность не только познакомиться с мыслями и страстями Толстого, но и поговорить напрямую с этим мудрым человеком, которому есть что сказать сегодняшним людям, даже через целое столетие.

«Ощущение, что из меня вынули душу»

Сразу после премьеры мы пообщались с Виктором Ананьиным, исполнителем одной из главный ролей – отца Сергия.

– Виктор Васильевич, зал сегодня очень хорошо принимал спектакль, сопереживал происходящее как никогда. Вы это чувствовали?

– Зал был замечательный, да. Очень надеюсь, что на этот спектакль будет ходить не только премьерная публика.

– Как вам работалось над ролью? Все-таки это не просто отец Сергий, фактически Толстой. У вас и образ на сцене самого Толстого.

– Я прочитал все его последние произведения – «Отца Сергия», «Крейцерову сонату», «Грех». Мне казалось, что в повести «Отец Сергий» нет какой-то развязки. Толстой же его просто отослал куда-то в Сибирь. Такое ощущение, что он ему просто надоел. В нашем варианте, мне кажется, есть очень хороший финал. Но вообще, конечно, это был материал, которого я боялся как огня, со страшной силой. При своем опыте, при том, что очень много лет на сцене.

– Чувствовали ответственность?

– Тут дело даже не в ответственности. Хотя, конечно, всегда есть ответственность перед зрителями. Когда что-то такое большое делаешь, хочется, чтобы это было максимально честно. Поэтому здесь скорее ответственность перед самим собой.

– Толстой вообще ваш автор?

– За свою актерскую карьеру с Толстым сталкивался всего дважды. Впервые это было в Ставрополе. В спектакле «Анна Каренина» я играл Каренина. А вот с таким глубоким философским материалом, конечно, встречаюсь первый раз.

– Было интересно?

– Очень интересно и удивительно. Такое ощущение, что кто-то душу из меня вытащил, а мне волей-неволей за этой душой надо теперь идти.

– Вы на сцене сосуществовали вместе с молодым князем Касатским, которого играл Антон Балабаев. Чувствовали себя единым целым? Ведь это один и тот же человек, только в разные периоды жизни.

– Мы старались быть единым целым. Я чувствовал то, что делает партнер. По тому, как он живет на сцене, как существует, общается, переживает я просто вынужден был, даже обязан, как ведомый соответствовать тому, что он делает. И я старался.

– Насколько эмоционально тяжело даются такие роли, когда из тебя вынимают душу?

– Есть определенная тяжесть. Но, вы знаете, если тебе не тяжело, ты не актер. Если ты не отдаешься, не выкладываешь все, что в тебе есть, смысла нет выходить на сцену.

– В спектакле рефреном звучит фраза, что если вы не чувствуете себя счастливым, значит в какой-то момент у вас что-то пошло не так. А что для вас значит счастье?

– Боюсь быть банальным, для меня счастье – это когда то, чем ты занимаешься в жизни, доставляет тебе радость и удовольствие.

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Отец Сергейспектакль
Люди
Виктор Ананьин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ночь на 18 ноября туляки увидят метеорный поток Леониды
В ночь на 18 ноября туляки увидят метеорный поток Леониды
На ул. Смидович водитель изобрел «новый способ» поворота
На ул. Смидович водитель изобрел «новый способ» поворота
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.