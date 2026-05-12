Роспотребнадзор держит на контроле эпидемиологическую обстановку по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). В настоящее время ситуация по этому заболеванию в стране стабильная и контролируемая, сообщили в федеральном ведомстве.

Хантавирусные инфекции — давно и хорошо изученные заболевания, передающиеся человеку от грызунов (полевых мышей, крыс, полёвок) через вдыхание пыли, содержащей вирус из их экскрементов, мочи или слюны.

В мире существуют две основные формы хантавирусных инфекций:

ГЛПС — распространена в Европе, Азии, Африке, в том числе в России.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС) — встречается только в Северной и Южной Америке, для россиян не опасен.

В 2025 году случаи хантавирусных инфекций отмечены в 43 странах. В России природные очаги ГЛПС существуют давно, но инфекция передаётся только от грызунов к человеку, от человека к человеку не распространяется. Вероятность мутации вируса и появления передачи между людьми, по мнению экспертов Роспотребнадзора, крайне низкая.

С 1978 года в России ежегодно регистрируются случаи ГЛПС, однако за последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Для инфекции характерны циклические подъёмы (раз в 3–5 лет), что связано с численностью грызунов.

Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации как в России, так и за рубежом. В природных очагах специалисты отслеживают инфицированность грызунов, оценивают активность очагов и организуют истребительные мероприятия.

В России имеются отечественные тест-системы для быстрой диагностики хантавирусных инфекций. В случае завоза опасных вариантов вируса система Роспотребнадзора готова к оперативному реагированию. На границе усилен санитарно-карантинный контроль, используется система «Периметр» для оценки рисков.