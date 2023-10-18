Илья Беспалов прокомментировал решение о создании парковки на площади Ленина

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в рамках прямого эфира, посвященного туристическому коду города, рассказал, почему было принято решение о создании парковки на площади Ленина.

— Это решение мы приняли в рамках реализации строительства гостиницы на ул. Союзной. Ликвидировать в городе парковочное пространство, популярное у жителей и гостей, и не дать ничего взамен мы не могли. Был проработан вопрос организации временной парковки на площади Ленина. Это было сделано. Убрали парковочное пространство на 180 единиц, а здесь [на площади] благодаря грамотной разметке сделали на 263 с учетом того, что частично парковка будет закрываться во время нахождения и работы Губернского катка. Парковка эта временная. После окончания строительства гостиницы там появится парковочный этаж именно для жителей города. У нас есть такие договоренности с инвестором. Поэтому всё для людей! — пояснил Илья Ильич.

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