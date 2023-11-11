Москвичи научат туляков вести соцсети

Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле пройдет медиафорум для молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Мероприятие состоится 22 ноября на базе молодежного многопрофильного центра «Родина». Начало – в 16 часов. Организатор – медиацентр «Тирекс» молодежного центра «Спектр».

Для участников подготовили разнообразную программу:

мастер-классы от спикеров Москвы и Тулы по четырем направлениям (фотосъемка, видеосъемка, продвижение личного бренда в социальных сетях, работа в кадре);

встреча со специалистами в сфере маркетинга;

работа развлекательно-интерактивных зон, площадок студенческих медиацентров Тулы, блогеров и творческих команд;

розыгрыши призов, медиаквиз, подведение итогов года и презентация работы молодежного медиацентра «Тирекс» в 2024 году;

Регистрация на медиафорум открыта по ссылке. Также можно зарегистрироваться через платформу АИС «Молодежь России».