Товаровед рассказала, как распознавать подделку на маркетплейсе

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Проверка маркировки после получения заказа позволит распознать подделку на маркетплейсе. Об этом рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Райкова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, удостовериться в подлинности товара поможет подробное изучение карточки товара перед покупкой. Для этого нужно оценить профиль, отзывы о товаре, фото и видео.

Хотя эта информация и не всегда отражает действительность, но в некоторых случаях может быть полезна, – объяснила она.

Эксперт добавила, что при получении покупки стоит убедиться в наличии маркировки «Честный знак» и сверить данные с теми, которые указаны в описании товара. Сделать это можно и с помощью одноименного приложения, просканировав QR-код. Так проверяются обувь, одежда, фотоаппарат, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы. Код содержит в себе информацию о составе, производителе, стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Напомним, с 1 марта маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в «Честный Знак». То же касается доставки со склада таких магазинов. При доставке заказов со склада продавца ответственность за качество полностью лежит на нем. Также эксперт рекомендовала проверить документы, подтверждающие качество и безопасность изделия, сопоставить эти сведения с маркировкой. Потребитель имеет право оформить возврат на маркетплейс в течение 14 дней.