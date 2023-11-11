  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Товаровед рассказала, как распознавать подделку на маркетплейсе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Товаровед рассказала, как распознавать подделку на маркетплейсе
Источник: Freepik

Товаровед рассказала, как распознавать подделку на маркетплейсе

Один из способов – сканирование по QR-коду.

Проверка маркировки после получения заказа позволит распознать подделку на маркетплейсе. Об этом рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Райкова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, удостовериться в подлинности товара поможет подробное изучение карточки товара перед покупкой. Для этого нужно оценить профиль, отзывы о товаре, фото и видео.

Хотя эта информация и не всегда отражает действительность, но в некоторых случаях может быть полезна, объяснила она.

Эксперт добавила, что при получении покупки стоит убедиться в наличии маркировки «Честный знак» и сверить данные с теми, которые указаны в описании товара. Сделать это можно и с помощью одноименного приложения, просканировав QR-код. Так проверяются обувь, одежда, фотоаппарат, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы. Код содержит в себе информацию о составе, производителе, стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Напомним, с 1 марта маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в «Честный Знак». То же касается доставки со склада таких магазинов. При доставке заказов со склада продавца ответственность за качество полностью лежит на нем. Также эксперт рекомендовала проверить документы, подтверждающие качество и безопасность изделия, сопоставить эти сведения с маркировкой. Потребитель имеет право оформить возврат на маркетплейс в течение 14 дней.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 22:14 0
Другие статьи по темам
Событие
маркетплейсытовары

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Москвичи научат туляков вести соцсети
Москвичи научат туляков вести соцсети
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.