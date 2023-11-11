В Тульской области утилизировали более 2,5 тысяч тонн покрышек

Фото пресс-службы правительства области

В регионе продолжается экопроект «Без покрышек 71». Так, за 2023 год на пункты сдали более 2500 тонн покрышек для дальнейшей переработки.

Как рассказали в правительстве области, в регионе действует 30 площадок для сбора покрышек. Их адреса размещены на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области: https://ekolog.tularegion.ru/.

— Это важный проект, благодаря которому жители могут сдать изношенные шины на безопасную утилизацию без вреда для окружающей среды, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Напомним, проект «Без покрышек 71» признан лучшим экологическим проектом России по итогам XX Юбилейной Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.