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В Тульской области утилизировали более 2,5 тысяч тонн покрышек
Фото пресс-службы правительства области

В Тульской области утилизировали более 2,5 тысяч тонн покрышек

30 площадок по сбору покрышек продолжают работать по Тульской области.

В регионе продолжается экопроект «Без покрышек 71». Так, за 2023 год на пункты сдали более 2500 тонн покрышек для дальнейшей переработки.

Как рассказали в правительстве области, в регионе действует 30 площадок для сбора покрышек. Их адреса размещены на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области: https://ekolog.tularegion.ru/

— Это важный проект, благодаря которому жители могут сдать изношенные шины на безопасную утилизацию без вреда для окружающей среды, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Напомним, проект «Без покрышек 71» признан лучшим экологическим проектом России по итогам XX Юбилейной Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

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