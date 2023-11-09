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В Тульской области усилят противопожарные меры
Фото из архива Myslo.

В Тульской области усилят противопожарные меры

Такое поручение дал глава региона.

На оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание, что ежегодно с началом холодного периода растет количество пожаров в жилых домах. Так, на прошлой неделе в один день произошло сразу два пожара в частных домах, в обоих случаях — с жертвами. Люди используют для обогрева электроприборы и забывают о мерах безопасности.

— В преддверии морозов главам администраций и Главному управлению МЧС России по Тульской области в рамках своих полномочий важно провести профилактическую работу с жителями, напомнить людям о правилах безопасности, — сказал глава региона.

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