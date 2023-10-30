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В Тульской области на пожаре погибли два человека
Фото из архива Myslo.

В Тульской области на пожаре погибли два человека

Происшествие случилось в Тёпло-Огарёвском районе.

29 октября в 23.01 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в деревне Марьино Тёпло-Огарёвского района. 
 
Первый пожарный расчет прибыл на место через шесть минут. Открытое горение ликвидировано в 23.33. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 25 кв. м. 

На пожаре погибли два человека — 61-летний мужчина и 46-летняя женщина. 
 
Причина устанавливается. 

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