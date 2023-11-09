Тульские школьники покорили на парапланах гору Юца в Пятигорске

Фото региональной общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области»

С 28 октября по 5 ноября команда инструкторов, руководителей региональной федерации спорта сверхлегкой авиации провела с подростками занятия в Пятигорске Ставропольского края. Дети тренировались около года на аэродроме Мясново, чтобы совершить полет на знаменитой горе Юца.

— На время осенних каникул лучшие приехали на гору Юца, чтобы закрепить навыки и совершить свои первые полеты. Юные пилоты получили большую практику выполнения парапланерных стартов и приземлений, а некоторые полетали в «динамике» и в термических потоках, — рассказала председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации Тульской области Елена Бобкова.

Тульская делегация размещалась в уютных домиках под горой Юца. Теплый прием для них организовали коллеги из Федерации сверхлегкой авиации Ставропольского края.

Фото региональной общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области»

— Погода нас не подвела: четыре дня летали и бегали с утра и до позднего вечера, было по-летнему тепло и солнечно. И ведь не только ребята летали, их родители тоже. Путешествие на Кавказ не было запланировано в проекте, но оказалось лучшим приключением 2023 года, как для взрослых, так и для детей, — поделилась впечатлениями Елена Бобкова.

Фото региональной общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Тульское небо». Любой желающий подросток с 14 лет может попробовать себя в парапланеризме. Проект направлен на распространение авиационных знаний среди молодежи, привлечения их к различным дисциплинам авиационных видов спорта, для расширения кругозора и для выбора профессии, связанной с деятельностью в авиации. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.