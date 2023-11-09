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Тульская область расширит сотрудничество с Угандой
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульская область расширит сотрудничество с Угандой

Регион рассмотрит предложения по импорту традиционных товаров этой страны.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с представителями Посольства Республики Уганда в РФ. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, экспорта и импорта.

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— Тульская область — один их крупнейших промышленных центров России. И мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, в частности с Угандой. Между Тульской областью и Угандой уже налажено внешнеторговое партнерство в машиностроении. Мы готовы расширить взаимодействие и предложить широкую номенклатуру пищевой продукции, удобрений, изделий металлургии и химической отрасли, — сказал Вячеслав Федорищев.

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Он отметил также, что сотрудничество расширяется и в гуманитарной сфере. В частности, в этом году на саммите «Россия — Африка» было подписано соглашение между ТулГУ и Университетом Макерере. Сейчас в тульских вузах учатся 245 студентов из африканских стран, в том числе из Уганды.

— Мы готовы активно взаимодействовать и укреплять наши двусторонние отношения, а также рассмотреть предложения по импорту традиционных товаров Уганды, — отметил Вячеслав Федорищев.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Мозес Каваалууко Кизиге поблагодарил губернатора и правительство региона за гостеприимство и насыщенную программу. Он обозначил ряд направлений сотрудничества, подчеркнул перспективность рынков сбыта африканских стран и заинтересованность Уганды в развитии связей с Тульской областью в сферах образования и медицины.

В ходе визита участники делегации встретились с бизнес-сообществом, представителями ТТПП, посетили промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, ТулГУ, а также туристические объекты.

Напомним, что представители Уганды в этом году уже второй раз посещают Тульскую область: первый раз они приезжали сюда в рамках визита глав дипломатических представительств африканских стран в июне.

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