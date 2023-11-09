В Туле 13 ноября на площади Ленина начнут монтаж Губернского катка

Фото из архива Myslo

В этом году он откроется в седьмой раз.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина на площади Ленина откроется Губернский каток. Об этом сообщили в правительстве области.

К монтажу площадки приступят 13 ноября. Каток будет оборудован раздевалками и прокатом. Сооружение установят за счет внебюджетных средств. Размер катка составит 30×60 м – тот же, что и в прошлом году. Планируется, что он начнет работу в середине декабря.

Вход, как и в прошлые годы, бесплатный. Информация о работе катка и бронировании билетов будет размещена на сайте https://katok.tularegion.ru/, который начнет работать в день открытия.