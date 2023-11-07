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Улицу Оружейную в Туле откроют для движения через две недели, а Кутузова доделают на днях

Улицу Оружейную в Туле откроют для движения через две недели, а Кутузова доделают на днях

Об этом заявил первый зам. главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

7 ноября 2023 года Дмитрий Ярцев специально для Myslo рассказал о ходе ремонта дорог в городе-герое.

Про ремонт проспекта Ленина читайте здесь.

По словам Дмитрия Ярцева, работы на ул. Оружейной закончат полностью в течение двух недель. Здесь будет открыто движение автотранспорта и трамваев.

На 7 ноября на ул. Кутузова осталось доделать несколько участков на тротуарах и пара-тройка остановочных площадок.

По качеству работ к подрядчику есть ряд замечаний, но они исправимые. На текущей неделе ул. Кутузова будет доделана полностью.

По словам Дмитрия Ярцева, в этом году отремонтировано немало городских улиц: Епифанское шоссе, Болотова, Тульского Рабочего полка, Гастелло, Ленина, Свободы, Гоголевская, Ползунова, Сойфера.

— Ул. Некрасова мы отремонтировали совместно с Тульским молочным комбинатом, — говорит Ярцев.

В планах на будущий год — ремонт двух крупных улиц, которые «выстояли» два гарантийных срока (Щекинское шоссе и ул. Кирова).

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:06 −5
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Люди
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Тула

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