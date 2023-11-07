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В Туле на ул. Металлургов автомобиль Renault застрял на трамвайных путях
Фото из телеграм-канала "Compas_71 Едем по Туле".

В Туле на ул. Металлургов автомобиль Renault застрял на трамвайных путях

Из-за этого на участке задерживается движение трамваев.

На ул. Металлургов, недалеко от дома № 29-а, на трамвайных путях застрял автомобиль Renault. Об этом сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле».

Уточняется, что из-за инцидента в сторону ул. Металлургов остановлено движение трамваев.

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