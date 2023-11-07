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Правительство Тульской области просит частных инвесторов обратить внимание на брошенные усадьбы

Правительство Тульской области просит частных инвесторов обратить внимание на брошенные усадьбы

Региональные чиновники на встрече с представителями тульского бизнеса представили несколько объектов культурного наследия и здание бывшего венёвского завода.

3 ноября на встрече тульских предпринимателей и правительства Тульской области показали наиболее привлекательные для реконструкции усадьбы региона. Четыре участка имеют статус объекта культурного наследия: усадьбы Мальцевых, Уткиных, Бутовича, дворец Кампанари. Также было предложено реконструировать бывшее здание завода «Венфа» для создания туристического пространства. Подробнее о них — ниже.

Большинство лотов предлагают взять в аренду на длительный срок, о продаже речь идёт только в случае усадьбы Мальцевых. 

Усадьба Мальцевых

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Здание бывшего завода «Венфа»

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Усадьба в д. Уткино (дом Елагиной)

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Дворец Кампанари (Волконских)

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Усадьба коннозаводчика Я. И. Бутовича

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Ранее тульские предприниматели показали проекты туристических комплексов, которые могут появиться в регионе. Администрация области, в свою очередь, предложила частным инвесторам вложиться в старинные дома Тулы.

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Автор:
сегодня, в 17:07 −1
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