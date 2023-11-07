Правительство Тульской области просит частных инвесторов обратить внимание на брошенные усадьбы

Региональные чиновники на встрече с представителями тульского бизнеса представили несколько объектов культурного наследия и здание бывшего венёвского завода.

3 ноября на встрече тульских предпринимателей и правительства Тульской области показали наиболее привлекательные для реконструкции усадьбы региона. Четыре участка имеют статус объекта культурного наследия: усадьбы Мальцевых, Уткиных, Бутовича, дворец Кампанари. Также было предложено реконструировать бывшее здание завода «Венфа» для создания туристического пространства. Подробнее о них — ниже.

Большинство лотов предлагают взять в аренду на длительный срок, о продаже речь идёт только в случае усадьбы Мальцевых.

Усадьба Мальцевых

Здание бывшего завода «Венфа»

Усадьба в д. Уткино (дом Елагиной)

Дворец Кампанари (Волконских)

Усадьба коннозаводчика Я. И. Бутовича

Ранее тульские предприниматели показали проекты туристических комплексов, которые могут появиться в регионе. Администрация области, в свою очередь, предложила частным инвесторам вложиться в старинные дома Тулы.