Правительство Тульской области просит частных инвесторов обратить внимание на брошенные усадьбы

3 ноября на встрече тульских предпринимателей и правительства Тульской области показали наиболее привлекательные для реконструкции усадьбы региона. Четыре участка имеют статус объекта культурного наследия: усадьбы Мальцевых, Уткиных, Бутовича, дворец Кампанари. Также было предложено реконструировать бывшее здание завода «Венфа» для создания туристического пространства. Подробнее о них — ниже.
Большинство лотов предлагают взять в аренду на длительный срок, о продаже речь идёт только в случае усадьбы Мальцевых.
Усадьба Мальцевых
Здание бывшего завода «Венфа»
Усадьба в д. Уткино (дом Елагиной)
Дворец Кампанари (Волконских)
Усадьба коннозаводчика Я. И. Бутовича
Ранее тульские предприниматели показали проекты туристических комплексов, которые могут появиться в регионе. Администрация области, в свою очередь, предложила частным инвесторам вложиться в старинные дома Тулы.