  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На ул. Пирогова эвакуатор увозит припаркованные автомобили - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Скуратово установили новую врачебную амбулаторию
Фото минздрава Тульской области.

В Скуратово установили новую врачебную амбулаторию

Раньше детские врачи вели прием в приспособленном помещении 1950 года постройки.

В Городской больнице № 3 г. Тулы по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» установили новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает региональный минздрав.

Раньше детские врачи вели прием в приспособленном помещении 1950 года постройки. Площадь нового здания больше почти в 3 раза. Оборудованы отдельный вход для температурящих пациентов и новые кабинеты стоматолога, офтальмолога, хирурга, травматолога, психиатра, массажный кабинет и кабинет для забора крови. Все помещения оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием. Появились комната для кормления грудных детей и игровая зона.

3.jpg

— Изменения колоссальные — просторные кабинеты для врачей, комфортные зоны ожидания приема, все продумано для удобства молодых мам. Теперь мы идем на работу с прекрасным настроением, — сказала заведующая амбулаторией Горбольницы № 3 г. Тулы Полина Балина.

2.jpg

1.jpg

Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский, в этом году в регионе по программе модернизации первичного звена установлено 60 модульных конструкций — 57 ФАПов и 3 амбулатории. В следующем году появится еще 27 модульных объектов.

сегодня, в 11:24 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
врачебная амбулатория

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки увидят метеорный поток Леониды
Туляки увидят метеорный поток Леониды
Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.