В Скуратово установили новую врачебную амбулаторию

Фото минздрава Тульской области.

Раньше детские врачи вели прием в приспособленном помещении 1950 года постройки.

В Городской больнице № 3 г. Тулы по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» установили новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает региональный минздрав.

Раньше детские врачи вели прием в приспособленном помещении 1950 года постройки. Площадь нового здания больше почти в 3 раза. Оборудованы отдельный вход для температурящих пациентов и новые кабинеты стоматолога, офтальмолога, хирурга, травматолога, психиатра, массажный кабинет и кабинет для забора крови. Все помещения оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием. Появились комната для кормления грудных детей и игровая зона.

— Изменения колоссальные — просторные кабинеты для врачей, комфортные зоны ожидания приема, все продумано для удобства молодых мам. Теперь мы идем на работу с прекрасным настроением, — сказала заведующая амбулаторией Горбольницы № 3 г. Тулы Полина Балина.

Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский, в этом году в регионе по программе модернизации первичного звена установлено 60 модульных конструкций — 57 ФАПов и 3 амбулатории. В следующем году появится еще 27 модульных объектов.